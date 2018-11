Within Temptation starten mit vollen Akkus durch

Die letzte Tour von Within Temptation brachte die Band an den Rand eines Burn-Outs, insbesondere Frontfrau Sharon den Adel. Die Sängerin der niederländischen Band nahm sich erst einmal Zeit für eigene Projekte, veröffentlichte ihr Soloalbum «My Indigo» und ließ es ruhig angehen. Nun sind die Akkus wieder aufgeladen und die 44-jährige Künstlerin zeigt sich wieder mit ihrer Hauptband und das in Bestform!

Den Adel und ihre fünf Bandkollegen starteten im Oktober in ihre Europa-Tour und das, obwohl sie noch gar kein neues Album zu Promoten hatten. Das neue Werk «Resist» wird erst im Februar 2019 erscheinen. Das hielt die Band aber nicht davon ab ihr Set in der Rockhal bereits mit neuen Songs wie «Raise Your Banner», «Reckoning», «Endless War» oder «Supernova» zu veredeln.

Auf einer beeindruckenden Bühnenkonstruktion mit großer Leinwand präsentierten Within Temptation ihre symphonischen Metalhymnen und vergaßen dabei auch ihre Klassiker nicht. Von «Shot in the Dark» über «Mother Earth» bis hin zu «What Have You Done» war alles dabei, was das metallene Fan-Herz höher schlagen lässt. So stimmte das aufwendig produzierte Metal-Spektakel mit stimmgewaltiger Leistung von Sharon den Adel alle Fan-Generationen glücklich und machte Lust auf mehr. Glücklicherweise steht das neue Album bereits in den Startlöchern.

(Cédric Botzung/L'essentiel)