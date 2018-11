Backstreet Boys gehen wieder auf Konzerttour

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach der britischen Popband Spice Girls feiert ein weiteres 90er-Jahre-Phänomen ein Comeback auf der Bühne: Die Backstreet Boys gehen 2019 auf «DNA World Tour», die sie unter anderem nach Paris, Antwerpen, Amsterdam, Mannheim und Köln führen wird. Am 25. Januar soll zudem eine neue Platte erscheinen – die erste seit 2013.

Vergangenen Mai veröffentlichte die US-Boygroup einen neuen Song: «Don’t Go Breaking My Heart» wurde auf Youtube bereits mehr als 33 Millionen Mal aufgerufen. «Ich bin als 32-Jähriger aufgestanden, fühle mich aber plötzlich wieder wie ein 12-Jähriger», kommentierte ein Nutzer unter dem Clip.

Die amerikanische Boygroup («As Long As You Love Me») mit den Musikern Nick Carter (38), Kevin Richardson (47), Howie Dorough (45), Brian Littrell (43) und A.J. McLean (40) wurde Anfang der 90er Jahre gegründet und hat sich nie aufgelöst. 2014 waren die Backstreet Boys zuletzt in Deutschland auf Tournee gegangen.

In den 90er Jahren landeten die Backstreet Boys einen Chart-Hit nach dem anderen.

(L'essentiel)