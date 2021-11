Franz Ferdinand kommen in die Rockhal

Nach monatelangem Konzertmangel kann sich das luxemburgische Publikum freuen! Nach zahlreichen Ankündigungen kommt am heutigen Freitag ein weiteres Schwergewicht auf der Rockhal-Agenda hinzu. Am 14. April 2022 stellen die Indie-Rocker Franz Ferdinand ihre Verstärker in der Rockhal auf Anschlag. Der Kartenvorverkauf beginnt am 12. November.

Die schottische Band wird am 11. März ihr sechstes Album «Hits to the Head», eine Best-Of mit 20 Titeln, veröffentlichen. «Es ist dasselbe, wie wenn man eine Setlist für ein Festival schreibt: Man will die Songs spielen, von denen man weiß, dass die Leute sie hören wollen. [...] Das bedeutet offensichtliche Singles, aber auch Songs, die sowohl für die Band als auch für das Publikum eine besondere Bedeutung haben, wie Outsiders», erklärt Frontmann Alex Kapranos in einer Pressemitteilung.

(L'essentiel)