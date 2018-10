Kraftwerk spielen 2019 in der Abtei Neumünster

Die deutschen Electropop-Pioniere von Kraftwerk («Das Model», «Autobahn») kommen 2019 im Rahmen ihrer 3-D-Konzerttour nach Luxemburg. Die Musiker treten am Dienstag, 9. Juli 2019, in der Abtei Neumünster in Luxemburg-Stadt auf, wie Veranstalter Den Atelier am Freitag bekannt gibt. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 22. Oktober, um 10 Uhr auf der Website www.atelier.lu.

Die 1970 in Düsseldorf gegründete Band gilt als Wegbereiter der digitalen Popmusik. Vergangenen Februar wurden Kraftwerk mit einem Grammy für ihr umfassendes Boxset «3-D Der Katalog» ausgezeichnet. Bereits 2014 erhielt die Gruppe einen Grammy für ihr Lebenswerk.

Die 3-D-Auftritte von Kraftwerk begannen im Jahr 2012 im Museum of Modern Art in New York. Dieses Jahr absolvierte das Quartett mehr als 20 Auftritte in Europa. Für 2019 ist bislang nur ein Termin bestätigt: der in Luxemburg.

(L'essentiel)