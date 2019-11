Mötley Crüe gehen 2020 auf Stadiontournee

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Meldung, dass sich die Musiker von Mötley Crüe wieder reunieren, dürfte es eigentlich nicht geben. Denn eigentlich haben sich Nikki Sixx, Mick Mars, Vince Neil und Tommy Lee im Jahr 2014 vertraglich dazu verpflichtet, nie wieder live als Mötley Crüe auf einer Bühne zu stehen.

Doch die vier Musiker haben sich jetzt dazu entschlossen, doch wieder auf Tour zu gehen. In einem Ankündigungsvideo mit dem Titel «Mötley Crüe is Back» sprengen sie ihren damals recht öffentlichkeitswirksam unterzeichneten Vertrag einfach in die Luft.

Grund für den Sinneswandel sei unter anderem der enorme Popularitätsschub, den die Band und ihre Musik dank dem Netflix-Biopic «The Dirt» erleben durfte. Die Aussicht auf einen ordentlichen Batzen Geld dürfte ein weiteres Motiv für die Reunion gewesen sein. Mit Poison und Def Leppard wird es 2020 wohl auf große Stadiontour gehen, ehe es das Rock-Package über den großen Teich nach Europa schwappen wird.

(L'essentiel)