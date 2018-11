Tenacious D kommen exklusiv in die Eifel

Tool, Die Ärzte, Slipknot – auch wenn die drei Headliner des Zwillings-Festivals Rock am Ring und Rock im Park am Nürburgring beziehungsweise in Nürnberg schon seit rund drei Wochen feststehen, will Veranstalter MLK die Spannung mit weiteren Bandankündigungen hoch halten. So soll es ab jetzt jeden Montag neue Bands geben, die das Line-Up Stück für Stück vervollständigen.

Am heutigen Montag wurde Tenacious D, das kultige Band-Projekt von Hollywood-Star Jack Black, als weiterer spannendes Aushängeschild präsentiert. Die Comedy-Band war bereits 2016 und 2012 in der Eifel zu Gast. Darüber hinaus wurden Black Rebel Motorcycle Club, Behemoth, Underoath, Starset, While She Sleeps und The Fever 333 dem Programm hinzugefügt.

(L'essentiel)