Zayn Malik prangert die Grammys an

Zayn Malik (28) ist alles andere als zufrieden damit, wie die diesjährigen Grammy Awards ablaufen. Der Sänger beschwerte sich diese Woche auf Twitter über die prestigeträchtige US-amerikanische Musikpreisverleihung, die in der Nacht auf kommenden Montag stattfindet. Sichtlich wütend schrieb er unter anderem: «Fuck die Grammys und alle, die damit in Verbindung stehen.»

Man werde nur für einen Award nominiert, wenn man Hände schüttle und Geschenke versende, hält Zayn in seinem Tweet fest. «Nächstes Jahr werde ich euch einen Geschenkkorb zuschicken.» Weder im Laufe seiner Solokarriere noch als Teil der Boyband One Direction hat der Musiker bislang eine Nominierung für einen Grammy erhalten.

Nicht der erste Kritiker

Umgehend wurde auf Social Media unter Fans diskutiert, was der Auslöser für Zayns Ausbruch gewesen sein könnte. Die Nominierungen für die Grammys wurden bereits im November letzten Jahres bekannt gegeben – mit einer Anerkennung für sein erst im Januar 2021 erschienenes Album «No One Is Listening» konnte er also kaum gerechnet haben.

Und so stellte Zayn in einem weiteren Tweet auch klar: «Es ging mir nicht um etwas Persönliches oder um die Berechtigung zur Nominierung.» Er finde lediglich den Prozess der Nominierungen intransparent. «Es wird zugelassen, dass Bevorzugung, Rassismus und Networking das Voting beeinflussen.»

Zayn ist nicht der erste Musiker, der die diesjährigen Grammys kritisiert. The Weeknd (31) nannte die Preisverleihung im November «korrupt», nachdem er trotz seines Hits «Blinding Lights» keine einzige Nominierung erhalten hat. Auch er forderte damals auf Twitter: «Ihr schuldet mir, den Fans und der Musikindustrie Transparenz.»



(L'essentiel/Angela Hess)