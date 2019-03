Ärzte zeigen Musik-​​Clip in vegetarisch und vegan

Wochenlang spannten die legendären Berliner Punkrocker die Welt und vor allem ihre Fans auf die Folter. Mit einem Buchstaben-Rätsel, dass nach und nach das Wort «Abschied» offenbarte, sahen viele schon das Ende der Ärzte gekommen.

Doch nun gab es die Auflösung. «Abschied» heißt nur der neue Song von Farin, Bela und Rod. Am Wochenende veröffentlichte die Band das Lied samt zweier Musikvideos. In der vegetarischen Version bruzzeln drei Eier bis zur Verkohlung in einer Pfanne, in der veganen werden die Eier durch drei Tomatenscheiben ersetzt.

Der Song liefert alles, was man als Fan von der besten Band der Welt erwartet. Er wird sicherlich auch beim diesjährigen Clubgig im Atelier auf der Setlist stehen.

(L'essentiel)