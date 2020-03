Metal-​​Szene lacht über Pietro Lombardi

DSDS-Juror Pietro Lombardi ist überrascht: Seine neue Platte «Lombardi» ist in den deutschen Albumcharts momentan «nur» auf Platz 2. «Es ist irgendeine Rockergruppe aus Münster gekommen, die sehr, sehr stark verkaufen. Lasst uns Gas geben. Vielleicht schaffen wir es ja», meinte der 27-Jährige in seiner Insta-Story.

Was Pietro offenbar nicht weiß: Bei der «Rockergruppe» handelt es sich um «Heaven Shall Burn», eine der erfolgreichsten deutschen Metalcore-Bands, die seit über 20 Jahren auf ihren Touren zig tausende Fans begeistern und vergangene Woche ihr Doppel-Album «Of Truth and Sacrifice» veröffentlichten. Auch die Band bekam von Pietros Posting Wind. Sie amüsierten sich köstlich darüber und teilten den Beitrag sogar auf ihrer Instagram-Seite.

Zur Bild meinte die Band: «Also eigentlich waren uns die Charts ja relativ egal. Es gibt grad wichtigeres für uns. Aber wenn da jemand kommt und eine ganze Szene, eine ganze Lebens- und Denkweise von oben herab als Nichts bezeichnet, dann erwacht in jedem Metaller der Wolf. So ist das im Metal: Wer Wind sät wird Sturm ernten. Natürlich mit Respekt, aber ohne Kompromisse.»

Auch das Netz lacht über Lombardi und kritisiert den DSDS-Star für seinen Promo-Livestream, während «Heaven Shall Burn»-Sänger Marcus Bischoff Botschaften aus seiner Krankenpfleger-Spätschicht schickt, in denen er über das Coronavirus spricht. Davon abgesehen macht der Hashtag #DieBandausdemNichts gerade bei Twitter die Runde.

@OfficialPietro #HeavenShallBurn hat schon Musik gemacht, da bist du noch im Sack deines Vaters rumgeschwommen. Aus eigener Kraft, ohne Castingshow. Bisschen mehr Respekt für andere musikrichtungen bitte — F.Lo (@peppershaker024) March 26, 2020

Liebe #Metalheads, lasst doch bitte noch ein paar Mal das neue #HeavenShallBurn Album über den Stream laufen. Das ist diese „Rockergruppe aus dem Nichts“, ihr wisst schon.????



Service Links für Faule:https://t.co/YTOzQwKGMahttps://t.co/UIFzcMFXWP#DieBandAusDemNichts https://t.co/uZik1j371F — Tim Brückner (@timbrueckner) March 26, 2020

Bis Freitagabend können Fans noch die Alben von Lombardi oder «Heaven Shall Burn» kaufen, dann wird sich klären, wer das ungleiche Chart-Duell gewinnt.

(L'essentiel)