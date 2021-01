Helene Fischer zeigt sich völlig ungeschminkt

Helene Fischer hat sich offenbar das perfekte Jahr für eine Auszeit ausgesucht. Nach ihrer Show im Dezember 2019 zog sich die Königin des Schlagers aus der Öffentlichkeit zurück. Genau rechtzeitig, denn wie wir alle wissen: Vergangenes Jahr gab es kaum Konzerte.

Im Sommer meldete sich Helene wieder auf Insta und im Herbst kehrte sie langsam aber sicher wieder ins Fernsehen zurück. Im Dezember absolvierte sogar den ein oder anderen Gesangsauftritt. Ihre Fans konnten endlich wieder ihrer Stimme lauschen.

Nun möchte die Sängerin wieder Vollgas geben. Doch bislang ist das nicht wirklich möglich. Auch auf Instagram schreibt sie nun: «Bis jetzt ist alles noch ruhig». Möglicherweise kündigt sie damit schon eine lautstarke Konzert-Saison an.

«Ich wünsche mir...»

Was ihren Fans aber noch mehr ins Auge sticht: Das Foto! Den Helene zeigt sich in einem ungewohnten Look. Keine aufwendig gemachte Frisur, kein glamuröses Abendkleid, kein Make Up. Die Schlagerkönigin zeigt sich so wie sie ist. Schon vor den Feiertagen kündigte sie an, dass sie Weihnachten in Jogginghosen in ihrem Haus verbringen würde. Möglicherweise stammt der Schnappschuss daher?

In den Kommentaren hagelt es nur so von Komplimenten: «Wie kann man nur so schön sein», schreibt ein User: «Das kam unerwartet», schreibt eine Anhängerin. Helene selbst äußerte in ihrem Posting noch einige Wünsche an das Jahr 2021: «Ich wünsche uns allen gesellige Abende mit Freunden, sorgenfreies Reisen, Konzertbesuche, Umarmungen und ein unbeschwertes Miteinander!» Das wünschen wir uns alle.

