Musikszene schimpft über Spotify-​​Chef

«Man kann nicht alle drei bis vier Jahre mal Musik aufnehmen und denken, dass das ausreicht», sagte Spotify-Chef Daniel Ek. Beim Streaming gehe es darum, im regelmäßigen Austausch mit den Fans zu stehen, findet der Schwede. Wer hier zu wenig verdient, sei selbst schuld, so der Spotify-Chef, dessen Vermögen auf 4,1 Milliarden Dollar geschätzt wird

«Es geht darum, viel Arbeit reinzustecken», kritisierte Ek im Interview mit Music ally. «Ich habe wirklich das Gefühl, dass diejenigen, die beim Streaming nicht gut abschneiden, überwiegend Leute sind, die Musik so veröffentlichen wollen, wie sie früher veröffentlicht wurde.»

Die Künstler, die dagegen Erfolg haben, hätten verstanden, wie der Streaming-Hase läuft. Man könne eben nicht nicht nur alle drei bis vier Jahre mal Musik aufnehmen und dann «denken, dass das ausreicht».

« F**ck dich! »

Diese Aussagen Daniel Eks verärgern viele Musiker. Sie halten sich keineswegs für faul und rückständig – und schießen zurück. David Crosby, Gründungsmitglied der Byrds und von Crosby, Stills and Nash, betitelte den Spotify-Chef als «widerlichen, gierigen kleinen Scheißer». REM-Bassist Mike Mills twitterte: «Musik = Produkt, das am laufenden Band produziert werden müsse, sagt Milliardär Daniel Ek. F**ck dich!»

(2/2) I have 8 full album releases in 2020 & will make PEANUTS on them (if anything at all...) So his theory of artists needing to make MORE music to succeed is shit! F-@eldsjal & F-@Spotify! Support THE ARTISTS DIRECTLY if you want them to be able to continue to make music...????