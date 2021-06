Sängerin Lorde erregt Aufsehen mit Album-​​Cover

Rund vier Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums «Melodrama» hat die neuseeländische Sängerin Lorde neue Musik angekündigt. Auf ihrer Website teilte sie am Dienstag ein das Bild eines Plattencovers mit der Aufschrift «Solar Power». «Es kommt in 2021... Geduld ist eine Tugend», schrieb die 24-Jährige dazu. Ob es sich bei «Solar Power» um eine Single oder gleich ein ganzes Album handelt, ließ die Sängerin offen. Der Musikproduzent Jack Antonoff, mit dem Lorde schon in der Vergangenheit zusammenarbeitete, teilte das Cover auf seinem Instagram-Account.

Bei Lordes Fans erregte vor allem das Coverfoto Aufmerksamkeit: Auf dem Bild ist die 24-Jährige aus der Froschperspektive zu sehen, während sie sehr knapp bekleidet über die Kamera hüpft. Auf Twitter wurde das Foto binnen Stunden in eine Vielzahl von Memes, also lustige Bearbeitungen des Bildes, verwandelt.

Mit ihrem ersten Album «Pure Heroine» wurde Lorde, die eigentlich Ella Yelich-O’Connor heißt, 2013 schlagartig berühmt. Die Single «Royals» stand in mehreren Ländern auf Platz eins der Charts. Nach dem Folgealbum «Melodrama» (2017) hatte sich Lorde weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Lorde is back, Solar Power is coming this 2021. pic.twitter.com/LWHHjuiQp2 — Lorde Daily (@LordeDaily) June 7, 2021

lorde en el solar power photoshopt: pic.twitter.com/ETbvqzXqtC — larrycore (@mierdacaviar) June 7, 2021

(L'essentiel/dpa)