Mark Forster spielt im Mai in Diekirch

Die Luxemburger Fans des deutschen Musikers Mark Foster können sich freuen: Der in Kaiserslautern geborene Sänger macht auf seiner «Liebe-Club-Tour» auch Station im Großherzogtum. Neben seiner eigenen Musikkarriere ist Forster auch als Juror der deutschen Fernsehshow The Voice bekannt. Dort nimmt er junge Talente unter seine Fittiche.

Am 26. Mai gastiert der Pfälzer in der «Al Seeërei» in Diekirch. Mit im Gepäck hat er sein Album «Liebe S/W», das er Ende November 2019 veröffentlicht hat.

Die Karten für das Konzert gibt es beim Veranstalter und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

(L'essentiel)