Heavy-​​Metal-​​Stricken ist in Finnland jetzt ein Sport

Stricken gilt als ruhiges und beinahe meditatives Hobby, das in der Regel mit älteren Damen verbunden wird. Heavy Metal dagegen ist laut und wild. Gegensätzlicher könnten die beiden Betätigungen nicht sein und doch: In Finnland findet man einen Weg, beides zu verbinden.

Am Donnerstag wurde in der ostfinnischen Stadt Joensuu die weltweit erste Heavy-Metal-Strick-Weltmeisterschaft abgehalten. Weil man sich wohl schwer vorstellen kann, wie so etwas aussieht, gibt es zum Glück umfangreiches Videomaterial von der Veranstaltung.

Vor dem Finale in Finnland mussten sich Teilnehmer mit Videos bewerben. Aus aller Welt – darunter Großbritannien, Japan, Russland und natürlich Finnland selbst – kamen die Heavy-Metal-Strickerinnen, die Musikbegleitung wurde vor Ort bereitgestellt.

Gewonnen hat das fünfköpfige japanische Ensemble «Giga Body Metal», die in traditionellen japanischen Kostümen und sogar mit zwei Sumo-Ringern beeindruckten.

