Es wird die größte Bühne, die je in Luxemburg stand

Die Nachricht schlug am vergangenen Freitag ein wie eine Bombe: Die Industrial-Rocker Rammstein kündigen eine gigantische Stadion Tour für das kommende Jahr an und machen dabei sogar Halt im Großherzogtum. Mangels großem Stadion weicht die riesige Produktion auf das beliebte Festival-Gelände bei Roeser aus, um dort Fans aus Luxemburg, Deutschland, Frankreich und Belgien im wahrsten Sinne des Wortes einzuheizen. Denn mit Pyro-Effekten und Feuer-Säulen hält sich die Kultband aus Deutschland bekanntlich nicht zurück. Der Veranstalter geht davon aus, dass die monumentale Bühnen-Konstruktion die größte sein dürfte, die je in Luxemburg aufgebaut wurde.

Am morgigen Donnerstag startet der offizielle Vorverkauf für die insgesamt 27 Shows, bei denen mehr als eine Million Fans erwartet werden. Um Punkt 10 Uhr geht es morgen los. Offizielle Tickets zu der denkwürdigen Luxemburg-Show gibt es lediglich bei www.atelier.lu und www.eventim.de für 94 Euro + Gebühren. Aufgrund des vermuteten Andrangs empfiehlt es sich, seine Tickets umgehend nach Vorverkaufsstart zu bestellen.

Der Name des Kartenkäufers wird auf die Tickets gedruckt und der sollte auch am Konzerttag anwesend sein. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen die Ticketbesitzer zumindest den Ausweis des Bestellers dabei haben, um Zugang zum Gelände zu bekommen. Die Verantalter warnen davor dubiose Plattformen wie Viagogo oder andere inoffizielle Websites für überteuerte Ticketkäufe zu nutzen. Es kann nicht garantiert werden, dass man mit solchen Tickets Zugang zum Konzertgelände erhält.

(dm/L'essentiel)