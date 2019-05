Rammstein starten mit großem Knall in die Tour

Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Auch wenn Rammstein erst am 20. Juli im Großherzogtum aufschlagen, kann man sich heute schon Videos vom Tourauftakt am vergangenen Montag, den 27. Mai, in der Veltins Arena in Gelsenkirchen anschauen. Und wie man es von der Band nicht anders erwartet: Es knallt bereits zum Show-Beginn gewaltig!

Meine Ohren so = Dauer-Tinnitus ❤️ Es war geil. Unbeschreiblich. Unvergesslich. Danke #rammstein #Gelsenkirchen!

(Hört wie ich beim opening knall kreische vor schreck ) pic.twitter.com/5PRF0nmrhJ — ⭕ I like dogs! ➡️ RAMMSTEIN (@Lanelja) 27. Mai 2019

Aber auch nach einem fulminanten Start mit «Was ich liebe» geht das Spektakel mit Konfettiregen und Pyroeffekten weiter, wie zahlreiche Posts in den sozialen Medien eindrucksvoll belegen.

Nach dem 1. Konzert der neuen Tour steht fest: sie können es immer noch. Eine gigantische Bühne, eine wahnsinnige Pyroshow und eine große Portion Selbstironie. Auch beim 5. Mal großartig! #Rammstein #Gelsenkirchen #duhastvielgeweint pic.twitter.com/X3QzSWQrhg — Maximilian Spinnrath (@MaxWebstuhl) 27. Mai 2019

Am 20. Juli zünden Rammstein ihre Pyroeffekte auf dem Festival-Gelände in Roeser. Die Tickets für die Open Air Show sind bereits seit Anfang November ausverkauft.

(dm/L'essentiel)