Linkin Park arbeiten an neuen Songs

Bassist Dave «Phoenix» Farrell ließ die Bombe platzen: Linkin Park treffen sich wieder und arbeiten an neuen Songs! Die verbleibenden Band-Mitglieder begannen, an neuen Nummern zu arbeiten, doch dann verpasste das Coronavirus dem neuen Projekt sofort wieder einen Dämpfer, wie Musikexpress.de berichtet.

Die Arbeit an den neuen Liedern gehe trotzdem weiter, allerdings arbeite jeder für sich an den Nummern. Über Zoom seien die Bandmitglieder zwar in Kontakt, allerdings eher zum Tratschen oder gemeinsamen Mittagessen und nicht, um zu arbeiten.

Viele Fragen bleiben aber noch offen. Zum Beispiel, von wem die Vocals kommen werden, denn Chester hat eine Lücke hinterlassen, die die Band nicht so einfach füllen will. Ein neuer Sänger wäre möglich, «falls wir jemanden finden, der von seiner Persönlichkeit und seinem Musikstil gut zu uns passt», schloss Mike Shinoda in einem Rock Antenne-Interview 2019 nicht aus. Allerdings: «Ich würde niemals das Gefühl haben wollen, dass wir Chester auf irgendeine Weise ersetzen.»

Musikexpress spekuliert, dass Linkin Park sich umbenennen könnten oder vielleicht noch Aufnahmen von Bennington existieren, die die Band benutzen will. Seit Chester Bennington 2017 starb, hat Mike Shinoda mit «Post Traumatic» ein neues Album herausgebracht. Auch Benningtons Ex-Band Grey Daze steht bereits für einen Release in den Startlöchern. «Amends» soll am 26. Juni erscheinen, der Gesang stammt noch von Chester Bennington.

