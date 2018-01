Welche Konzerte gibt es zu Beginn des Jahres?

Ende des Jahres geht es musikalisch in Luxemburg traditionell noch einmal rund - aber dann kommt zu Jahresbeginn ein kleines Tal. Die perfekte Zeit, um sich einen Überblick zu verschaffen und seine Konzertgänge 2017 in Luxemburg zu planen. Denn auch 2018 haben sich wieder einige internationale Schwergewichte angekündigt.

So schlagen die Imagine Dragons bereits am 17. Februar in der Escher Rockhal auf. Knapp zwei Monate später (10. April) dürfen sich die Anhänger im Großherzogtum auf Rapper Macklemore freuen. Und am 19. Juni kommt endlich Shakira vorbei. Das Konzert der kolumbianischen Diva wurde zum Ende des vergangenen Jahres abgesagt und in 2018 verschoben.

Auch die Fans elektronischer Musik kommen schon früh auf ihre Kosten. Am 31. Januar legt Star-DJ David Guetta in der Rockhal auf. Die Brüder Stephen und David Dewaele kommen als Soulwax bereits am 19. Januar ins Atelier. Der Österreicher Parov Stelar spult seinen Elektro-Swing am 20. März in der Rockhal ab. Rap-Fans fiebern den Auftritten von RAF Camora (20. Januar/Atelier), Sinik (22. Februar/KuFa), Ninho (11. März/Rockhal) und Desiigner (24. März/Rockhal) entgegen.

Für die Rockfans steht der Auftritt von The Killers ganz vorne auf der to-do-Liste. Sie werden ihr fünftes Album «Wonderful, Wonderful» am 1. März in der Rockhal präsentieren. At The Drive-In lässt sich am 5. März an gleicher Stelle blicken. Außerdem sind Steven Wilson (10. März), Editors (21. März), Toto (29. März) und Noel Gallagher (20. April) am Start.

Im Konzertsaal in der hauptstädtischen Rue de Hollerich gibt es zudem noch weitere tolle Acts. Drunter fallen Stereophonics (30. Januar), Mando Diao (16. Februar), Anastacia (21. April), Steel Panther (7. Januar), Machine Head (25. April, ausverkauft) und Marteria (4. März, ausverkauft).



(Cédric Botzung/L'essentiel)