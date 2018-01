Mike Shinoda trauert mit EP um Linkin-​​Park-​​Sänger

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit dem Selbstmord von Chester Bennington im Juli 2017 verlor die Welt eine der größten Rock-Stimmen der letzten Jahrzehnte – und Linkin-Park-Rapper Mike Shinoda verlor einen Freund. Dieser Trauer verleiht er auf seinem ersten Solo-Release Ausdruck.

Die «Post Traumatic EP» besteht aus drei Songs, die musikalisch an die späten Linkin Park erinnern. Gitarren sucht man vergebens, stattdessen konzentriert sich Shinoda auf Pop-Hooks und düstere Synth-Parts. Und natürlich fehlt das charakteristische Berserker-Geschrei Benningtons.

Im Zentrum steht trotzdem der Gesang. Die Texte geben Einblick in Shinodas Gedankenwelt nach der traumatischen Erfahrung. «Over Again» etwa handelt davon, nach der Tragödie wieder auf der Bühne zu stehen: «Der Gedanke daran bringt mich dazu, meine Eingeweide auszukotzen», singt er.

In «Over Again» singt Shinoda vom ersten Auftritt nach Benningtons Tod. (Quelle: Youtube / Mike Shinoda)

Neben der Trauer ist die «Post Traumatic EP» aber auch ein Dankeschön an sein Umfeld, das den Sound-Tüftler in dieser schwierigen Zeit unterstützte. Das Outro von «Place To Start» (siehe oben) besteht aus Kondolenz-Nachrichten, die ihm seine Freunde auf dem Anrufbeantworter hinterlassen haben. «Die EP ist eine persönliche Erfahrung», schreibt Shinoda zum Release. «Es ist nicht Linkin Park – das bin nur ich.»

Ob und wie es mit der Band weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Ein Funke Hoffnung besteht allerdings: «Ich will unbedingt weitermachen und die anderen Jungs sehen das gleich», schrieb Shinoda selbst kürzlich auf Twitter. «Aber es gibt noch viele offene Fragen – wir werden Zeit brauchen.»



(L'essentiel/nei)