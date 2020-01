500.000 Metallica-​​Dollar für Brandhilfe in Australien

«Fight Fire With Fire» lautet einer der großen Hits aus den frühen Schaffenstagen von Metallica. Doch ganz so einfach wie im Titel des Songs vom «Ride The Lightning»-Album ist es für die Tausenden von Feuerwehrmännern und freiwilligen Helfern momentan in Australien nicht. Seit Wochen kämpfen sie leider nur mit mäßig Erfolg gegen die verheerenden Brände in Down Under.

Angesichts der Naturkatastrophe können Spendengelder gut gebraucht werden. Das dachten sich neben zahlreichen anderen Promis auch die vier Musiker von Metallica. Auf Facebook verkündeten sie, dass sie gemeinsam mit der Stiftung «All Within My Hands» rund 500.000 US-Dollar an die Feuerwehrleute in den betroffenen Gebieten spenden werden.

Schon seit September 2019 brennt es vor allem an der australischen Ostküste. Mehr als eine halbe Milliarde Tiere sollen den Flammen bereits zum Opfer gefallen sein. Auch 25 Menschen verloren bei den Bränden ihr Leben. Eine Entspannung der Lage ist derzeit nicht absehbar.

(L'essentiel)