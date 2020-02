So wie die mittlerweile 25. Mission, auf die zum letzten Mal Daniel Craig als britischer Geheimagent gehen wird, heißt auch der Song der 18-Jährigen No Time To Die. Die anfangs ruhige Klavierballade baut sich dynamisch auf und wird gegen Ende sogar richtig dramatisch.

Billie Eilish, die den Song gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas geschrieben hat, orientiert sich dabei eher an klassischen Bond-Titelliedern.

Fanreaktionen gespalten

Aus den Kommentaren unter dem Video auf YouTube lässt sich schließen, dass die Meinungen der Fans zu No Time To Die gespalten sind. Während ihn die einen als typischen Bond-Song feiern, meckern andere darüber, er sei "zu langweilig".

Der dazupassende Film No Time To Die startet am 2. April in den deutschen Kinos. Neben Daniel Craig als James Bond ist diesmal Rami Malek als Bösewicht zu sehen. Auch Christoph Waltz wird wieder gegen 007 im Einsatz sein.

(L'essentiel)