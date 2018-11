Verbraucherschutz warnt vor Viagogo-​​Tickets

Artikel per Mail weiterempfehlen

Konzerttickets für 400 Euro und mehr sind bei der Ticket-Plattform Viagogo keine Seltenheit. Dafür gibt es aber dort immer noch Karten für das ausverkaufte Rammstein-Konzert am 20. Juli auf dem Festivalgelände Herchesfeld in Luxemburg. Immer wieder lassen sich so verzweifelte Fans mit künstlichen Countdowns zu absurd-teuren Ticketkäufen verleiten. Die Seite selbst funktioniert ähnlich wie klassische Ticketverkaufseiten, fungiert aber als Plattform für private Verkäufer.

Gerade im Zuge der Rammstein-Show bekam der Luxemburger Verbraucherschutz (ULC) einige Anfragen zu dem Portal. «Wir können niemandem raten, dort Konzertkarten zu kaufen. Der Kunde muss mit Wucherpreisen und hohen Zusatzgebühren rechnen», erklärt Pascal Koehnen, Verantwortlicher der ULC-Rechtsabteilung. Insbesondere, wenn schon vor dem offiziellen Vorverkauf Tickets bei viagogo angeboten werden, sollte man sofort misstrauisch werden. Die in Genf ansässige Firma, die in 160 Ländern weltweit operiert, sei «sehr dubios» und «von Luxemburg aus schwer einzudämmen». «Die Kunden müssen mitdenken», empfiehlt Koehnen, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Auch beim Europäischen Verbraucherzentrum Luxemburg (CEC) ist die Plattform Viagogo kein unbeschriebenes Blatt. CEC-Jurist Christoph Neisius berichtet gegenüber L'essentiel von sechs bis sieben Anfragen im Jahr 2018, bei denen es in erster Linie um allgemeine Fragen wie das Rückgaberecht geht. L'essentiel-Leser Michael G. hatte 2016 im Unwissen Tickets für einen Rammstein-Auftritt zum dreifachen Preis bei Viagogo erstanden und wollte diese stornieren. Da Kunden auf der Seite keinerlei Rückgaberecht haben, wurde ihm empfohlen, die Karten doch einfach wieder zum Verkauf einzustellen. Die Lösung brachte schließlich der Online-Bezahldienst Paypal, mit dessen Hilfe er die Zahlung rückgängig machen konnte.

Die Veranstalter von Den Atelier warnen explizit für die Rammstein-Show vor dubiosen Ticketplattformen, da die Tickets personalisiert sind und sich somit jeder Ticketkäufer am Eingang ausweisen muss. «Die Karten sind dort deutlich teurer und wir können keinen Zugang zum Konzert garantieren», so die Veranstalter in einem Facebook-Posting. Wer noch Tickets sucht, solle es beim offiziellen Portal fanSALE von Eventim versuchen, empfehlen die Verbraucherschützer. Dort bleiben die Preise fair und die Karten können offiziell umgeschrieben werden.

Insgesamt wurden bereits 14.000 Tickets verkauft. Der Originalpreis liegt bei 94 Euro.

