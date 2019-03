«Er hat mir beigebracht zu masturbieren»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schon an der Weltpremiere am Sundance Film Festival schlug die neue Dokumentation über Michael Jackson hohe Wellen. Als dann der Trailer veröffentlicht wurde, bekam die Öffentlichkeit einen ersten Eindruck vom Stoff, der die Festivalbesucher schockiert hatte.

Nun hat HBO beide Teile von «Leaving Neverland» ausgestrahlt und so der breiten Maße die Anschuldigungen von Jacksons angeblichen Missbrauchsopfern Wade Robson (36) und James Safechuck (40) zugänglich gemacht.

Robson lernte den Popstar im Alter von fünf Jahren kennen, nachdem er einen Tanzwettbewerb gewonnen hatte; mit sieben soll der sexuelle Missbrauch begonnen haben. Safechuck spielte als Achtjähriger in einem Pepsi-Werbespot von Jackson mit; nach Monaten enger Freundschaft sei es erstmals zum Missbrauch gekommen.

Hier sind die fünf erschütterndsten Statements aus der dreistündigen Dokumentation.

1. Jackson soll Safechuck das Masturbieren beigebracht haben

Nach dem Kennenlernen habe Michael Jackson James Safechuck und dessen Familie mit auf Tour genommen. Dabei soll sich aus der Freundschaft eine sexuelle Beziehung entwickelt haben.

«In Paris brachte er mir das Masturbieren bei, so fing es an», sagt Safechuck in der Doku. Er habe keine unschönen Erinnerungen daran, außer dass er danach Probleme mit dem Urinieren hatte. «Es fühlte sich an, als würde es uns zusammenschweißen.»

Robson erzählt, dass seine Familie 1990 – da war er acht Jahre alt – einen Campingausflug zum Grand Canyon machte und er bei Jackson geblieben sei. Da habe der Sänger ihn erstmals geküsst und Oralsex bei ihm vollzogen. «So drücken wir Liebe aus», habe Jackson ihm gesagt.

2. Jackson soll die Jungen im Vertuschen gedrillt haben

Wenn sie mit ihm in Hotels übernachteten, habe Jackson mit ihnen geübt, wie sie sich verhalten müssen, wenn andere ins Zimmer kommen. «Ich musste mich so schnell wie möglich anziehen können, ohne dabei Lärm zu machen», erzählt Safechuck.

Auf der Neverland Ranch sei es für den Musiker viel einfacher gewesen, mit den Jungen allein zu sein – im Estrich, im hauseigenen Kino oder in Spielzimmern. Die Türen seien zudem mit Glocken bestückt gewesen, damit Jackson hörte, wenn sie geöffnet wurden.

3. Für sexuelle Handlungen soll es Schmuck gegeben haben

Safechuck sagt, er habe eine Schwäche für Schmuck gehabt – und dass Jackson diese ausnutzte. Er hält den Ring und andere Dinge in die Kamera, die Jackson ihm als «Belohnung» für sexuelle Handlungen geschenkt habe.

Der Ring stamme übrigens von einer «Pseudo-Hochzeit». «Die Zeremonie fand in seinem Schlafzimmer statt», sagt Safechuck, «wir haben Treueschwüre geleistet und es hieß, dass wir ‹für immer miteinander verbunden› sind.»

4. Jackson habe die Eltern auf Abstand gehalten

Beim erwähnten Campingausflug zum Grand Canyon habe Robsons Mutter ihn nicht direkt per Telefon erreichen können, sagt sie. Und Safechucks Mama erinnert sich: «Wir wurden immer weiter weg von Michael untergebracht. Es hieß dann: ‹Es gab keine Suite mehr in Michaels Nähe.›»

Das habe ihnen eingeleuchtet, aber irgendwann seien sie so weit weg einquartiert gewesen, dass «wir nicht mehr in ihre Nähe gelangen konnten». Weil Jackson den Müttern schmeichelte, sie zu Hause besuchte und er für sie lange Zeit «wie ein Sohn» war, seien sie auch nicht wirklich eingeschritten.

5. Für die Aussage vor Gericht sollen die Safechucks ein Haus bekommen haben

«Wir wollten ein weiteres Haus kaufen und Michael gab uns ein Darlehen mit sehr niedrigem Zinssatz», erzählt James Safechucks Mutter. Als sie, Safechucks Vater und Safechuck selbst im ersten Missbrauchsprozess 1993 gegen Jackson zu dessen Gunsten aussagten, habe er auf weitere Kreditrückzahlungen verzichtet.

«Er sagte: ‹Ich möchte nicht mehr, dass ihr mich bezahlt, es ist ein Geschenk.› Er hat uns also ein Haus gekauft», gibt sie zu, fügt jedoch an: «Es war Zufall, dass beides gleichzeitig geschehen ist – er hat sich unsere Aussagen nicht erkauft.»

Auch beim zweiten Missbrauchsprozess 2005 sagten Robson und Safechuck zugunsten Jacksons aus. Erst nach dessen Tod 2009 zogen sie ihre Aussagen zurück und forderten Schmerzensgeld in Höhe von umgerechnet 1,6 Milliarden Euro. Beide scheiterten allerdings vor Gericht.

Die Familie und Nachlassverwalter Jacksons denunzierten die Dokumentation von Regisseur Dan Reed (54) schon im Vornherein. Vergangene Woche verkündeten seine Brüder zudem, dass sie «Leaving Neverland» nicht schauen werden.

Als HBO die beiden Doku-Teile ausstrahlte, machte der offizielle Michael-Jackson-Youtube-Channel übrigens jeweils zeitgleich ein komplettes Livekonzert des King of Pop verfügbar. Laut den Kommentaren darunter ein Segen für alle Fans, die mit Jacksons Familie gleicher Meinung bezüglich der Dokumentation sind.

Die beiden Teile von «Leaving Neverland» werden am Mittwoch- und Donnerstagabend auch auf dem englischen Channel 4 gezeigt.

ProsiebenSat 1 Media AG hat die Senderechte für den deutschsprachigen Raum erworben, ein Ausstrahlungsdatum wurde allerdings noch nicht genannt.

(L'essentiel/shy)