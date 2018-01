Diese Songs sind für einen Oscar nominiert

Am 4. März 2018 ist es soweit: Da werden die begehrten Oscar-Trophäen zum 90. Mal im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen. Zuletzt konnte sich «City of Stars» auf dem Film «La La Land», unter anderem gegen Justin Timberlake, bei den Oscars durchsetzen. Wir verraten, welche Songs aus welchen Filmen diesmal die Chance haben einen Academy Award zu bekommen.

Zum ersten Mal könnte die preisgekrönte US-Sängerin Mary J Blige eine goldene Trophäe gewinnen. Ihr Song «Mighty River» ist im Netflix-Filmdrama «Mudbound» von Dee Rees zu hören.

Auch Sufjan Stevens darf auf einen Oscar hoffen. «Mystery of Love» ist der Filmsong des romantischen Dramas «Call Me By Your Name» von Luca Guadagnino.

«Remember Be» von Miguel aus dem Computeranimationsfilm «Coco – Lebendiger als das Leben!» ist ebenso für einen Oscar nominiert.

Gute Chancen auf einen Academy Award hat «This Is Me» der Song aus der Filmbiografie «The Greatest Showman», gesungen von Keala Settle. Geschrieben wurde er von den Oscar-Gewinnern Benj Pasek und Justin Paul, die bereits für den «La La Land»-Song «City of Stars» einen Oscar gewannen.

Im Rennen um den Oscar-Preis steht auch «Stand Up For Something» von Andra Day und Common. Der Song ist aus der Filmbiografie «Marshall».





