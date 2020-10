Lady Gaga überrascht todkranke Grace

Das Schicksal von Grace Mertens (16) bewegt nicht nur das Netz, sondern schlägt auch in der internationalen Musikbranche hohe Wellen. Die ehemalige «The Voice Kids»-Kandidatin hat nur noch wenig Zeit zu leben, da man bei ihr einen tödlichen Hirntumor festgestellt hat. Tapfer hat das Musiktalent bereits damit begonnen, ihre eigene Beerdigung zu planen, während ihre Mutter die Initiative «Sing4Grace2020» ins Leben gerufen hat. Um dem Teenager die letzten Momente des Lebens so schön wie möglich zu machen, können Menschen Grace damit ein Lied oder eine Grußbotschaft schicken.

Wie Grace im Vorfeld verriet, würde sie sich besonders über eine Message von ihren Pop-Idolen wie Lady Gaga (34) freuen. Ein Aufruf, dem die Oscarpreisträgerin umgehend folgte. In einer Videobotschaft spricht sie dem Teenager Mut zu und gibt der todkranken Grace kraftvolle Worte mit auf den Weg. «Ich habe alles über deine Geschichte gehört», erzählt der Musik-Superstar im Clip. «Und ich wollte dir sagen, dass ich dich liebe. Ich bete für dich, denke an dich. Kämpfe weiter, atme weiter und verbringe weiterhin Zeit mit deiner Familie.» Ein großer Trost für Grace, für die mit dieser Message ein Traum in Erfüllung gegangen ist.

(L'essentiel/red)