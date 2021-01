Wird sie die größte Pop-​​Newcomerin des Jahres?

Die Debütsingle von Senkrechtstarterin Olivia Rodrigo schaffte es nicht nur an die Spitze der Charts zahlreicher Länder, sondern sprengte seit dem Release vor zwei Wochen auch mehrere Spotify-Rekorde. So ist «Drivers License» zurzeit der meist-gestreamte «Nicht-Weihnachtssong» innerhalb 24 Stunden. Kein Lied wurde auf der Streamingplattform zudem schneller über 100 Millionen Mal abgespielt.

Dass aus einem potenziell erfolgreichen Debut ein Pop-Phänomen wird, verblüfft sogar das Plattenlabel der 17-Jährigen. «Wir hatten natürlich große Hoffnungen in diesen Song – aber keiner von uns hätte all diese Rekorde vorhersehen können», so Nicole Bilzerian, Vizepräsidentin von Geffen Records, gegenüber «Billboard». Auch Becky Bass von Spotify erzählt dem Magazin: «So etwas haben wir noch nie gesehen.»

Und was sagt die Sängerin selbst dazu? «Was passiert ist, hat alle meine Erwartungen und wildesten Träume übertroffen», so Olivia gegenüber «Paper».

Sie ist schon länger bekannt

In der Musikwelt mag sie eine Newcomerin sein, ein unbekanntes Gesicht ist Olivia aber nicht. So startete die US-Amerikanerin mit philippinischen Wurzeln schon im zarten Alter von 13 Jahren in der Disney-Sitcom «Bizaardvark» ihre TV-Karriere. Seit 2019 ist sie zudem in «High School Musical: The Musical: The Series» in einer der Hauptrollen zu sehen.

Das Liebesdreieck hinter dem Song

Nebst ihrem Disney-Following dürften wohl auch Spekulationen über die Hintergrundgeschichte zu «Drivers License» zum Hype beigetragen haben. Fans vermuten, dass Olivia darin ihren Herzschmerz über ihren angeblichen Ex-Freund, «High School Musical»-Co-Star Joshua Bassett (20), thematisiert.

Im Song singt sie auch über die Neue ihres Verflossenen, bei der es sich wohl um Sängerin und Schauspielerin Sabrina Carpenter (21) handelt: «Du bist wahrscheinlich mit dem blonden Mädchen zusammen, die mich immer zweifeln ließ.» Sabrina selbst hat diese Woche wiederum den Song «Skin» veröffentlicht, in dem sie Olivia vermeintlich einen Seitenhieb verpasst, indem sie singt: «Vielleicht war blond der einzige Reim.»

Auflösen, ob die Fan-Theorien wahr sind, will Olivia nicht. «Ich verstehe die Neugier der Leute, aber für mich ist das der unwichtigste Teil des Songs», so die Sängerin gegenüber «Billboard».

Sie ist eine talentierte Songwriterin

Auf Instagram veröffentlichte die Kalifornierin schon vor ihrem Chart-Erfolg regelmäßig Clips, in denen sie selbstgeschriebene Songs mit ihrer Gitarre performt. Auch der Megahit «Drivers License» stammt mehrheitlich aus ihrer Feder, Hilfe bekommen hat sie dabei von Songwriter Dan Nigro (38).

«Wir waren von ihren Fähigkeiten als Songwriterin regelrecht überwältigt», schwärmt Sam Riback von Geffen Records. Auch die Produzent*innen der «High School Musical»-Serie haben Olivias Talent zuvor erkannt und ihr die Plattform gegeben, Musik für die Serie zu schreiben. Herausgekommen ist dabei der Song «All I Want».

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)