Metalfans starten Podcast auf Luxemburgisch

«Mach mal den Kaméidi leiser! So wurden wir eigentlich immer Zuhause begrüßt, wenn die Musik mal wieder zu laut war», erklärt Gilles die Ursprungs-Idee für die Namensgebung des ersten luxemburgischen Metal-Podcasts, den er vergangenes Jahr mit seinem Freund Pit startete. Beide hören schon seit rund 20 Jahren Metal und kennen sich seit der Schulzeit. Die Idee für einen Metal-Podcast hatten die beiden Luxemburger schon länger, aber im von Corona-Lockdowns geprägten Jahr 2020 wurde «Kaméidi - Luxembourg's finest Metal Podcast» dann tatsächlich in die Tat umgesetzt. «Aus Bequemlichkeit und zeitlichen Gründen haben wir es bisher nie geschafft. 2020 war das perfekte Jahr, um sowas anzufangen. Wir hatten sowieso nix zu tun, aus der Langeweile heraus haben wir dann etwas Konstruktives geschaffen», erklärt Pit die Entstehungsgeschichte.

Im Oktober ging die erste Episode «Kaméidi» online, mittlerweile sind daraus beeindruckende 17 geworden, bei Facebook haben die beiden Luxemburger mit ihrer Metal-Talkrunde über 500 Fans angesammelt. «Dass es so einschlagen würde, hätten wir nicht gedacht», erklärt Gilles. Die Themen reichen von der Rolling Stone-Liste der 100 besten Metal-Alben über Genre-spezifische Folgen (Thrash Metal, Power Metal), «Heavy Metal Cinematics» bis hin zu Folgen, in denen mit luxemburgischen Bands gesprochen wird, wie etwa den auch von L'essentiel erst kürzlich interviewten «Scarred». So kommen sowohl die großen Klassiker, als auch Genre-Perlen und luxemburgische Geheimtipps im Podcast zum Zug.

« Man muss einfach ein offenes Ohr haben »

Auch die Entscheidung die musikalische Talkrunde auf Luxemburgisch zu etablieren war eine ganz bewusste: «Es gibt unglaublich viele internationale Metal-Podcasts auf Englisch, aber noch keinen auf Luxemburgisch. Aus Respekt, auch vor unseren Wurzeln, wollten wir es auf Luxemburgisch machen. Wir wussten, dass es keine Millionenmasche wird, aber es war die richtige Entscheidung», so Gilles. Die luxemburgische Metal-Szene hat für beide etwas «heimisches». «Es ist halt ein kleines Land, dementsprechend ist auch die Metal-Szene klein. Dafür kennt jeder jeden», erklärt Pit. Die Übersichtlichkeit bringe aber auch Nachteile mit sich, so schaffen es Bands «selten über die Landesgrenzen hinaus», bemerkt Gilles.

Für kommende «Kaméidi»-Episoden ist noch einiges geplant. «Wir wollen quer durch die gesamte Szene und die ganze Metal-Geschichte gehen. Wir haben uns auch die Frage gestellt, wie wir Leuten den Podcast schmackhaft machen können, die vielleicht keinen Metal hören». Im Bekanntenkreis der beiden Luxemburger hat sich metallische Talkrunde schon rumgesprochen, nun hoffen Pit und Gilles auf weitere Überläufer. «Man muss einfach ein offenes Ohr haben, man weiß nie, was man entdeckt», empfiehlt Gilles und fügt hinzu: «Uns geht es ja genauso. Wir entdecken auch jetzt noch neue Sachen». Somit ist Stoff für weitere spannende Metal-Talks auf Luxemburgisch garantiert, mittlerweile ist das Format auch auf Youtube angekommen.

(Dustin Mertes/L'essentiel)