Trierer Band wird zu Recording-​​Grenzgängern

Seit einem Jahr haben die Unison Studios im Creative Hub in Differdingen ihre Türen geöffnet. Hier haben sich die fünf Gründer Max, Damiano, Oli, Tom und Cédric aus allen Bereichen des Recordings, Sound-Designs und Band-Management zusammengetan und eine regelrechte Studio-Oase mit mehreren großen Aufnahme-Bereichen geschaffen. Durch den Zusammenschluss können die Unison Studios nicht nur auf eine Unmenge an Equipment und Kontakten zurückgreifen, sondern als Kollektiv mit verschiedenen Spezialgebieten so ziemlich alle Bereiche der Studioarbeit abdecken. «Wir sind auch eines der größten Studios in zirka 100 Kilometern Umkreis», berichtet Tom, der selbst auch seit vielen Jahren als Musiker in Luxemburg aktiv ist.

Das lockt nicht nur Musiker aus Luxemburg, sondern auch aus der Großregion und sogar von noch weiter weg an. Eine der ersten größeren Produktionen in den Unison Studios war die Trierer Band «Graustufe West», die bereits im Januar ihre EP in Differdingen unter Leitung ihres eigenen Produzenten aufgenommen hat. Möglich gemacht wurde dies nach dem Sieg beim «Rockbuster-Bandcontest» durch eine Mitgliedschaft beim rheinland-pfälzischen Förderprogramm für Nachwuchsmusiker, Pop RLP. Nun hat das Quartett aus der Mosel-Metropole mit «Mund zu Mund» den ersten Song aus der Aufnahme-Session im Großherzogtum veröffentlicht. «Mund zu Mund etabliert mit einer Mischung aus Elementen von 80er-Synthpop und modernerem Sound einen neuen konsequenteren und eigenen Sound», erklärt die Band im Gespräch mit L'essentiel. Dem eigenwilligen Song, der in einer elektrisierenden Sphäre zwischen 1980ern und Moderne zu schweben scheint, stellt die Band ein professionelles Musikvideo zur Seite: «Thematisch behandelt der Song gesellschaftliche Oberflächlichkeit bei der Betrachtung von Menschen. Das Musikvideo soll die Single um eine weitere Interpretationsebene ergänzen.»

Für die Aufnahme-Sessions Anfang des Jahres hatte sich die Hälfte von Graustufe West in einem Airbnb gleich hinter der französischen Grenze eingemietet, während die anderen beiden vorübergehend zu Grenzgängern wurden, die jeden Tag in die Unison Studios pendelten. Die gesamte Band hat nur positive Erinnerungen an die Studiozeit, schwärmt vom «schönen Städtchen» Differdingen und kann sich jederzeit wieder vorstellen im Großherzogtum aufzunehmen: «Gerade der Creative Hub war total beeindruckend, weil so viele Branchen dort untergebracht sind und trotzdem alles sich sehr familiär angefühlt hat», erklärt Sänger Joe.

"Mund zu Mund" - OUT NOW ►► Musikvideo: https://youtu.be/2npWwHi-nic ►► Spotify: https://spoti.fi/2HPfxlY ►► Apple Music: https://apple.co/2SfQASA ►► Amazon: https://amzn.to/34heRgP by Verschönt Gepostet von Graustufe West am Samstag, 3. Oktober 2020

Kurz nach den Graustufe West-Aufnahmen in Differdingen begann die Corona-Pandemie und versetzte die Musik- und Veranstaltungsbranche in eine regelrechte Eiszeit. «Leider mussten auch wir Konzerte absagen und hatten seitdem nicht viele Möglichkeiten, wieder auf der Bühne zu spielen», so die Trierer Musiker. Auch in Differdingen merkte man den Einfluss von Corona durch mehrere Absagen, konnte die Ausfälle aber durch das Splitten von Aufnahmen und Produktion, sowie Videokonferenzen ganz gut überbrücken. Für viele Künstler «war Corona sogar ganz gut für die Kreativität», findet Sound Engineer Cédric von den Unison Studios. «Die Schwachen fielen weg, die Starken wurden stärker» und kamen mit «neuen Konzepten, neuen Ideen und ganz neuem Drive» aus der Isolation zurück. Mittlerweile werde alles auch wieder im Studio planbarer.

Auch Graustufe West hat bereits erste Pläne für die kommenden Monate und tüftelt daran, wie es mit den übrigen Aufnahmen aus den Unison Studios weiter geht. «Mund zu Mund ist einer von drei Songs, die auf unserer kommenden EP enthalten sein werden. Diese wird Anfang 2021 erscheinen. Sowohl die Songs, als auch die Videos, werden eine zusammengehörige Trilogie bilden», so die Band. Genauere Details zu den ambitionierten Plänen und in Zukunft auch wieder Live-Shows wird es in den kommenden Wochen auf der Website und den Social Media-Kanälen (Facebook, Instagram, Youtube) von Graustufe West geben.

[Bandfoto: Fabian Schönsiegel]

(Dustin Mertes/L'essentiel)