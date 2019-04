Rammstein zeigen neues Musikvideo «Radio»

Am 20. Juli schlagen die deutschen Skandal-Rocker Rammstein in Luxemburg auf, um die größte Open Air-Show in der Geschichte des Großherzogtums zu spielen. Einen weiteren neuen Song, der sicherlich auch an dem Abend gespielt wird, hat die Band nun via Youtube als Musikvideo vorgestellt: «Radio».

Der neue Song schlägt ähnlich wie schon die erste Single-Auskopplung «Deutschland» historische Töne an und thematisiert die DDR und das Radio als Quelle des Eskapismus. So singt Sänger Till Lindemann «Wir durften nicht dazugehören, nicht sehen, reden oder hören, doch jede Nacht für ein, zwei Stunden, bin ich dieser Welt entschwunden.»

Man darf gespannt sein, welche Epoche deutscher Geschichte die Industrial Metaller sich als nächstes vornehmen.

(L'essentiel)