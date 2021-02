Pop-​​Newcomerin Zoe Wees kritisiert Beauty-​​Druck

Am 12. Januar war Zoe Wees live im US-Fernsehen zugeschaltet. Talkmaster und «Carpool Karaoke»-Cheffahrer James Corden (42) geriet bei seiner Ankündigung ins Schwärmen: «Wir könnten nicht stolzer sein, das US-TV-Debüt der phänomenalen Zoe Wees zu präsentieren.»

In der Show erklärte Wees ihre Debütsingle «Control», in der sie den Umgang mit Rolando-Epilepsie, einer Form der Epilepsie, die vor allem Kinder betrifft und Depressionen beschreibt. Der Song sei aus Dankbarkeit für eine Lehrerin entstanden, die ihr damals eine große Stütze war, so Wees.

Das Stück war bereits im März 2020 erschienen und entwickelte sich europaweit zu einer Art Sleeper-Hit.

Auch die neue Single beschäftigt sich mit einem Mental-Health-Thema

Am 15. Januar, nur drei Tage nach dem Auftritt bei James Corden, veröffentlichte Zoe Wees ihre zweite Single «Girls Like Us», in der sie problematische Schönheitsstandards thematisiert und zu Selbstliebe aufruft.

Zum Release-Tag landete die Singer-Songwriterin auf dem Cover der «New Music Daily»-Playlist von Apple Music.

Ganz aus dem Nichts kam die Singer-Songwriterin übrigens nicht: 2017 nahm die damals 14-Jährige bei der Castingshow «The Voice Kids» teil.

(L'essentiel/Melanie Biedermann)