Lorde spricht über ihre Social-​​Media-​​Abstinenz

Die Sängerin Lorde hat sich seit 2018 auf den sozialen Medien sehr bedeckt gehalten. Nun hat die 24-Jährige in einem Gespräch mit dem «Interview»-Magazin ihre Beweggründe erklärt. Die «Royals»-Sängerin entschloss sich, eine Auszeit von Twitter und Instagram zu nehmen, um sich mit Themen wie dem Klimawandel, Rassismus und Polizeibrutalität auseinanderzusetzen.

«Abgesehen davon, dass ich das Gefühl hatte, meinen freien Willen zu verlieren: Es beschäftigen mich auch die aktuellen Umstände unseres Planeten, der systematische Rassismus und die Polizeibrutalität in diesem Land», so Lorde gegenüber dem Magazin.

Die Sängerin, die mit richtigem Namen Ella Marija Lani Yelich-O'Connor heißt, wollte nach dem Tod von George Floyd lernen, wie man Aktivismus richtig und erfolgreich praktiziert. «Lassen sie mich klarstellen – diese anhaltende systematische Brutalität der Polizei ist rassistisch, sie ist widerlich und nicht überraschend», gab sie als Grund an, sich mit Aktivismus auseinanderzusetzen.

Seltene Ausnahmen

Nur wenige Male hat Lorde in den letzten zwei Jahren Beiträge auf Instagram geteilt. Zwei der seltenen Ausnahmen sind jedoch in den letzten Monaten eingetreten: Im Oktober rief die Neuseeländerin die Bürger ihres Heimatlandes auf, sich an den Wahlen zu beteiligen. «Tut es für unser schönes Land und nächstes Jahr gebe ich euch dafür etwas zurück», schrieb sie.

Auch im Mai diesen Jahres ließ sie von sich hören und diskutierte mit ihren Fans über neue Musik. Lordes letzte Veröffentlichung ist das Hit-Album «Melodrama» vom Jahr 2017.

Aktuell beinhaltet ihr Instagram-Account aber nur drei Beiträge – ein Bild mit den Worten «Vertrau mir» vom Dezember 2016, ein Bild einer Menschenmenge mit 3D-Brillen vom Januar 2017 und ein drittes Bild von ihr auf der Bühne vom April 2018.

Das angekündete Album

Die 24-Jährige musste bereits im November 2019 ankünden, dass sich ihr drittes Album verzögern wird. Der Tod ihres Hundes versetzte sie in einen tiefen Trauerzustand und machte das Arbeiten am Album unmöglich. Doch im Dezember war sie schon wieder mit ihrem Produzenten im Studio und begann den Verlust mithilfe von der Musik zu verarbeiten.

«Ich will nichts mehr, als euch mit Leckereien zu füttern und perfekte Häppchen direkt in eure kleinen Münder zu stopfen», sagte sie zur Verzögerung. «Aber ich habe gelernt, mir für etwas Hochwertiges genügend Zeit zu lassen.»

