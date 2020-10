Disney-​​Hit geht als Corona-​​Version viral

Er nennt es eine Parodie auf den Hit «Be Our Guest» aus «Die schöne und das Biest»: Noah Lindquist, Singer-Songwriter aus den USA, hat den Song an die aktuelle Zeit angepasst. Statt wie im Original Belle am Tisch willkommen zu heißen, rufen Dreiarmleuchter Lumiere und Teekanne Madame Pottine nun dazu auf, Maske zu tragen.

Mit dem Song, der neu «Wear a Mask» heißt, richten sich Lindquist und seine Gesangspartnerin Ashely Young an Donald Trump, der für seine überaus lockere Auslegung der Corona-Maßnahmen bekannt ist. Der US-Präsident wird zwar nicht namentlich erwähnt, doch Passagen wie «Try not to be so grouchy, have some faith in Fauci» (Versuchen Sie, nicht so griesgrämig zu sein, haben Sie etwas Vertrauen in Fauci) sind eindeutig: Immer wieder hatte Trump den Gesundheitsexperten des Weißen Hauses scharf kritisiert und dessen Ratschläge in den Wind geschlagen.

Auch Lyrics wie «Stop the lies, stop the fights. No one’s taking away your rights» (Hör auf zu lügen, hör auf zu kämpfen, niemand nimmt dir deine Rechte weg) können als Kritik an Trumps Laisser-faire-Haltung gegenüber den Massnahmen verstanden werden. Ebenso die Aufforderung «Don’t treat it like such a chore» (Behandle die Maske nicht wie eine lästige Pflicht).

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)