ABBA-​​Fans dürfen neue Songs erwarten

Die Kultband ABBA wird noch dieses Jahr neue Musik veröffentlichen, wie Björn Ulvaeus angekündigt hat. Demnach ist die schwedische Pop-Band wieder zusammen im Studio. Dies bestätigte der 75-Jährige gegenüber «The Herold Sun» sowie der «New York Times». «Dieses Jahr wird es neue Musik geben. Das ist entschieden», sagte er zu «The Herold Sun».

Ulvaeus trifft sich eigenen Angaben zufolge aktuell häufig mit Agnetha Fältskog (71), Benny Andersson (74), und Anni-Frid Lyngstad (75) im Studio in Stockholm, um neue Lieder aufzunehmen. Die Band-Mitglieder seien nach wie vor gut befreundet.

Die «Dancing Queen»-Musiker haben sich in den 70er-Jahren entschieden, eine Band-Pause einzulegen. Bereits 2018 kündigte die Band an, neue Musik zu veröffentlichen, dies zog sich aber in die Länge.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)