BTS schaffen es auf das «Time»-​​Cover

«Wie BTS die Welt erobert» titelt Time einen Online-Beitrag zur angesagtesten K-Pop-Gruppe der Welt. Genau wie die Beatles oder One Direction biete BTS einen Mix aus gut aussehenden Mädchenschwärmen und Ohrwürmern, gepaart mit Tanz-Moves à la New Kids on the Block, wie es im Artikel heißt.

Aber damit nicht genug der Superlative: Das US-Magazin ehrt die südkoreanische Boygroup mit dem Cover seiner neuen Ausgabe, die am 22. Oktober erscheint. Denn BTS habens neben Stars wie Sängerin wie Ariane Grande (25) oder Fußballer Kylian Mbappé (19) unter die «Next Generation Leaders» geschafft – auf die «Time»-Liste mit den «Anführern der nächsten Generation».

«Es ist eine Ehre, Botschafter des koreanischen K-Pops zu sein», sagt ein Bandmitglied in einem Video zum Online-Beitrag. «Wir sind stolz darauf, dass alles, was wir tun, Licht gibt.»

BTS sind die erste koreanische Boyband überhaupt, die es bislang geschafft hat, ein US-Stadion zu füllen. Anfang Oktober spielten die sieben Jungs – V, Suga, Jungkook, RM, Jin, J-Hope und Jimin – im New Yorker Baseball-Stadion City Field vor rund 40.000 Menschen. Laut «Billboard» hat noch nie zuvor ein koreanischer Künstler einen derart großen Gig gespielt. Einen weiteren Rekord brachen BTS bereits im Mai. «Love Yourself» schaffte es als erstes Werk einer K-Pop-Gruppe in die US-Album-Charts.

Black Pink oder Red Velvet – Nachfolgend zeigen wir die erfolgreichsten K-Pop-Bands neben BTS:

(L'essentiel/kfi)