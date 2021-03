Wie gefällt euch der neue «No Angels»-​​Clip?

Die Fans hatten sehnsüchtig darauf gewartet, am heutigen Mittwoch war es dann so weit: Die No Angels haben das neue Musikvideo zur 2021er-Version von «Daylight in your Eyes» veröffentlicht. Ganze 20 Jahre ist es her, dass die Debüt-Single der erfolgreichen deutschen Girlband erschienen ist, dementsprechend aufgeregt war die Stimmung in den Kommentarspalten zum Countdown.

«Ob ein Sekt um 11 Uhr etwas früh ist? Egal! Das wird gefeiert!», freute sich eine Followerin passenderweise, denn immerhin heißt das Remake eine «Celebration Version». «Schade, die Premiere morgen werde ich leider verpassen weil ich arbeiten muss. Aber dann habe ich etwas, worauf ich mich am Nachmittag freuen kann», kommentierte eine andere auf Youtube. Wer – wie sie – die Premiere verpasst hat, kann sich das Video oben nochmal in Ruhe anschauen und in nostalgischen Erinnerungen an die frühen 2000er schwelgen.

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(mei/L'essentiel)