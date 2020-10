Ariana macht in neuem Video einen auf US-​​Präsidentin

Über eineinhalb Jahre ist es her, dass Ariana Grande (27) ihren letzten Solo-Song veröffentlicht hat. Nun ist sie mit der Leadsingle ihres ausstehenden sechsten Studioalbums zurück.

Passend zu den US-Wahlen veröffentlichte sie am Freitagmorgen nur wenige Stunden nach der Präsidentschaftsdebatte den Song «Positions» inklusive Musikvideo, in dem sie in die Rolle des Staatsoberhaupts schlüpft. Nur zehn Stunden später hat der Clip auf Youtube bereits über acht Millionen Views eingespielt.

Auch auf Twitter trendet zurzeit der Hahstag #Positions. Die US-Sängerin wird von ihren Fans sowohl für den Song als auch für das Musikvideo überschwänglich gelobt. Im Clip regiert Ari das Weiße Haus – und ihre politische Entourage besteht fast ausschließlich aus einem diversen Team von Frauen und non-binären Personen.

In diesem Tweet wird Ari zur «Präsidentin des Pops» gekürt.

Diese Twitter-Userin will den Popstar nicht nur an der Spitze der Charts, sondern auch an der Spitze der USA sehen.

Passend zu den Lyrics «Ich tausche die Positionen für dich» ist die Sängerin aber nicht nur als Präsidentin, sondern auch als Hausfrau in der Küche zu sehen. Diese Twitter-Userin interpretiert Aris Botschaft wie folgt: «Ich kann kochen, aber auch das Land regieren.»

Lob gab es auch für diese selbstironische Szene, in der die 153 cm große «Thank U, Next»-Interpretin auf einen Stuhl steht, um gleich groß wie ihr Gegenüber zu sein.

Bemerkenswert finden viele auch die Entwicklung des ehemaligen Nickelodeon-Stars. Bekannt wurde sie 2010 durch ihre Rolle als Cat Valentine in der Sitcom «Victorious».

Diese Userin ist sich zudem sicher, dass «Positions» Arianas beste Ära werden wird.

Auch die Stars feiern Ariana

Lob kriegt die Sängerin nicht nur von ihren Fans, sondern auch von anderen Promis. Miley Cyrus (27) kommentiert unter einem von Arianas Insta-Posts zum Song: «Ich bin besessen davon.» Schauspielerin Isla Fisher (44) findet «atemberaubend», Model Hailey Bieber (23) nennt Ari eine «Königin», und Star-Designerin Vera Wang (71) kommentiert: «Ich liebe es.»

Auch Dave Meyers (48), der sowohl bei «Positions» als auch einigen anderen Musikvideos von Ari, darunter «God Is a Woman», Regie geführt hat, schwärmt in den Kommentaren: «Ich schätze dich und unsere gemeinsame Arbeit. Vielen Dank mal wieder. Es ist wunderschön geworden – graziös und zeitlos.»

Der Popstar hat es mit «Positions» außerdem in mehreren Ländern auf Platz eins der iTunes-Charts geschafft, so etwa in den USA, Großbritannien und Deutschland.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)