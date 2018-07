Britney, Dir fällt da was aus dem Dekoltée

Artikel per Mail weiterempfehlen

Britney mag es gerne knapp, das dürfte auch dem letzen inzwischen aufgefallen sein. Ihr Designer näht dem Pop-Sternchen deshalb auch regelmäßig Outfits zusammen, die hauptsächlich aus nichts bestehen – und gelegentlich, wahrscheinlich eher zufällig, ein Stück Stoff über allzu private Zonen spannen. Hauteng, das versteht sich.

Doch genau dieser Designansatz wurde Mrs. Spears bei einem Konzert in den USA nun zum Verhängnis. Bei einer ihrer Tanzeinlagen verrutschte das kleine Schwarze um wenige Millimeter und entblößte somit Britneys Brust. Einmal zurechtrücken, und das passt schon wieder, denken Sie sich? Tja, dafür muss man aber erst einmal merken, dass man völlig derangiert auf der Bühne steht.

Bei Britney hat das ganze zwei Minuten gedauert. Selbstverständlich hatte da schon ein Fan in der ersten Reihe Videos vom Malheur der Pop-Diva gedreht und sie auch pflichtschuldig ins Netz gestellt. Passenderweise performte sie dabei grade den Song «Do Somethin’». Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass Britneys Garderobe wie von Geisterhand verrutscht. Insofern wäre der Song «(B)Oops, I did it again» ebenso passend gewesen.

(L'essentiel)