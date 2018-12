Ben Harper gibt Konzert in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ben Harper kommt wieder nach Luxemburg! Der US-amerikanische Musiker war bereits 2010, 2016 sowie im vergangenen April im Großherzogtum zu Gast. Am Mittwoch, den 12. Juni 2019, wird er wieder auf der Rockhal-Bühne stehen.

Neben den aktuellen Hits seines neuen Albums «No Mercy in This Land» können sich Fans auch auf alte Klassiker freuen. Tickets für das Konzert sind am Freitag, den 21. Dezember ab 10 Uhr auf der Webseite der Rockhal erhältlich.

(L'essentiel)