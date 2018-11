Alice in Chains kommen in die Rockhal

Artikel per Mail weiterempfehlen

Alice in Chains gehören zu den erfolgreichsten US-Rock-Bands. Im Laufe ihrer über 30-jährigen Karriere haben sie mehr als 20 Millionen Alben verkauft und diverse Grammy-Nominierungen erhalten. Neben Nirvana, Pearl Jam und Soundgarden gehörten sie zur Speer-Spitze der Grunge-Bewegung und hatten in ihrer Karriere mit dem Drogentod ihres Frontmanns Layne Staley im Jahr 2002 einen schweren Schicksalsschlag zu bewältigen.

Seit 2005 sind sie mit einem neuen Mann am Mikro wieder erfolgreich unterwegs und werden dies auch wieder am 31. Mai 2019 in der Rockhal unter Beweis stellen. Der Black Rebel Motorcycle Club rundet den Abend als Support ab.

Der Ticketverkauf für das Event startet am 9. November um 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

(dm/L'essentiel)