Taylor Swift zeigt sich stolz auf neues «Red»-​​Album

US-Popstar Taylor Swift spricht mit Stolz über ihr neu aufgelegtes Album «Red (Taylor’s Version)». Das am Freitag erschienene Werk enthält bekannte Songs wie «We Are Never Ever Getting Back Together», «I Knew You Were Trouble», «22» und «The Last Time», aber auch neun zuvor unveröffentlichte Lieder – «aus dem Tresor», wie Swift sagt. Insgesamt enthält die Neuauflage 30 Lieder. Wie im August angekündigt, sind die Künstler-Kollegen Phoebe Bridgers, Chris Stapleton und Ed Sheeran auf dem Album zu hören.

«Es wäre nie möglich gewesen, meine frühere Arbeit zu überarbeiten und dabei verlorene Kunst und vergessene Juwelen zu entdecken, wenn ihr mich nicht dazu ermutigt hättet», schrieb die 31-Jährige auf Twitter anlässlich der Veröffentlichung an ihre Fans. «Red wird bald wieder mir gehören, aber es gehörte schon immer uns. Jetzt starten wir neu.»

It never would have been possible to go back & remake my previous work, uncovering lost art & forgotten gems along the way if you hadn’t emboldened me. Red is about to be mine again, but it has always been ours. Now we begin again. Red (my version) is outhttps://t.co/ZUAWDuv4jL pic.twitter.com/Ji26KdOlWQ