Bublé beendet Karriere für krebskranken Sohn (5)

Vor knapp zwei Jahren ist der Sohn des kandischen Musikstars Michael Bublé an Krebs erkrankt. Der mehrmalige Grammy-Preisträger zog sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurück. Im Sommer 2018 ging er aber wieder auf eine große Tournee.

Jetzt verlässt der 43-Jährige die große Bühne definitiv. Um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können, zieht sich Bublé aus dem Showgeschäft zurück.

Die Krankheit seines heute fünfjährigen Sohnes Noah habe ihn dazu gebracht, alles in Frage zu stellen, sagt Bublé in einem Interview mit der britschen Zeitung «Daily Mail». «Ich wollte nur noch sterben. Ich konnte nicht mehr atmen», beschreibt Bublé den Moment, als sein Sohn die Krebsdiagnose erhielt.

«Wieso sind wir hier?»

Zwar ist sich der Krebs nun am zurückbilden, aber die Krankheit habe bei Bublé viele Fragen ausgelöst: «Vor der Diagnose habe ich mir ständig Sorgen um Ticketverkäufe und Tourneen gemacht

und mich um ein möglichst gutes öffentliches Bild von mir bemüht.» Während der Krankheit habe er gemerkt, wie narzisstisch das eigentlich sei. «Ich habe entschieden, dass ich meinen Namen nicht mehr in der Zeitung will. Außerdem verzichte ich in Zukunft auf die Nutzung von Social Media.»

Er habe auch sein ganzes Leben überdacht: «Wieso sind wir hier? Ist das alles, was es gibt? Es muss doch noch etwas Größeres geben.» Es sei eine schwierige Zeit für ihn gewesen und habe ihn grundlegend verändert.

(L'essentiel/fur)