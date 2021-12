Die erfolgreichsten Tiktok-​​Hits des Jahres 2021

Zum Ende von 2021 wird abgerechnet: Tiktok hat einen Jahresbericht veröffentlicht, der zusammenfasst, welche Trends und Inhalte die Plattform in den letzten zwölf Monaten dominierten. Über eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer haben Tiktok in diesem Jahr weltweit genutzt, sprich Videos veröffentlicht und/oder Inhalte konsumiert, was für die Statistik einen kunterbunten Haufen von Material zusammengebracht hat.

Auch die Songs, die in diesem Jahr für Videos zum Einsatz kamen, wurde unter die Lupe genommen. Das Top-5-Ranking gewährt einen Einblick in die musikalischen Trends und Erfolge des Jahres.

1. «Astronaut In The Ocean» – Masked Wolf

An der Spitze steht ein Song, der bereits Ende 2020 langsam aber sicher zum Tiktok-Trend wurde und dann insbesondere in den ersten Monaten des laufenden Jahres nicht mehr von der Plattform wegzudenken war. Dabei steht – wie so oft auf Tiktok – nur ein ganz kurzer Ausschnitt aus «Astronaut In The Ocean» von Rapper Masked Wolf (30) überhaupt im Fokus.

2. «Beggin’» – Måneskin

Die italienische Band Måneskin wurde im Frühling 2021 durch ihren Sieg des Eurovision Song Contests auf die internationale Bildfläche katapultiert. Ein Cover von «Beggin’», das die vier Senkrechtstarter ursprünglich 2017 bei ihrer Teilnahme in der Castingshow «X Factor» performten, wurde daraufhin auf Tiktok zum absoluten Dauerbrenner.

3. «Adderall (Corvette Corvette)» – Popp Hunna

Genau wie «Astronaut In The Ocean» hat auch «Adderall (Corvette Corvette)» von Popp Hunna (21) seinen Platz im Ranking einer Beliebtheit zu verdienen, die auf der Plattform bereits Ende 2020 Fahrt aufgenommen hat. Das unter anderem dank mehreren Tanzvideos von Tiktok-Superstars Charli D’Amelio (17) und Addison Rae (21), die alle je um die zehn Millionen Likes generiert haben.

4. «SugarCrash!» – ElyOtto

Den vierten Platz im diesjährigen Song-Ranking von Tiktok macht «SugarCrash!» von ElyOtto. Der erst 17-jährige Kanadier, der mit bürgerlichem Namen Elliott Ferrous-Martin Platt heißt, hat mit dem Song einen absoluten Volltreffer gelandet: Nachdem «SugarCrash!» anfangs 2021 viral ging, wurde er vom renommierten Plattenlabel RCA Records unter Vertrag genommen.

5. «Stay» – The Kid Laroi & Justin Bieber

Mit ihrer Kollaboration «Stay» haben sich The Kid Laroi (18) und Justin Bieber (27) seit Monaten auf Tiktoks For-You-Seite und in den Charts eingenistet. Im Juli wurde das Lied veröffentlicht – und noch immer steht «Stay» auf Platz 2 der globalen Spotify-Top-Songs. Es überrascht fast, dass es damit «nur» für den fünften Platz auf der Liste der erfolgreichsten Musik auf Tiktok reicht.

(L'essentiel/Angela Hess)