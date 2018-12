Iggy Azaleas Tänzerin kollabiert während Show

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Konzert von Iggy Azalea (28) im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro ist in vollem Gang, als plötzlich eine der Tänzerinnen auf der Bühne zusammenbricht. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie eine Frau im Hintergrund am Boden liegt. Iggy Azalea fragt nach einem Arzt, setzt ihre Show aber mit dem Song «Black Widow» fort.

Dann bricht die Musik ab. Die am Boden liegende Frau beginnt zu zucken. Gespenstische Stille herrscht im Stadion. Mit einer Ambulanz wird die Tänzerin abtransportiert, berichtet «TMZ».

Hitze machte Tänzerin zu schaffen

Wie Iggy Azalea später auf Instagram mitteilte, geht es ihrer Tänzerin inzwischen besser. Das Licht und die Hitze auf der Bühne hätten einen Anfall ausgelöst, so die australische Rapperin.

Sie habe gedacht, dass die Frau lediglich gestürzt sei – so die Erklärung der Musikerin auf die Frage, warum sie die Show trotz des medizinischen Notfalls fortgesetzt habe.

(L'essentiel)