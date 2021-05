Rock am Ring startet News-​​Kanal mit H.P. Baxxter

Nachdem der Veranstalter MLK aufgrund der Corona-Pandemie am 10. März den Stecker für die 2021er-Ausgabe der Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park ziehen musste, konzentriert man sich mittlerweile voll auf die Ausgabe im kommenden Jahr. Damit neue Ankündigungen in der schnelllebigen News-Welt nicht untergehen, hat man mit «24 Rock News» überraschend eine eigene Nachrichten-Sendung lanciert, für die man zudem einen gestandenen Moderator gewinnen konnte.

Zugegeben, zu ernst sollte man das an Nachrichten-Sendungen der 1990er angelehnte Format allerdings nicht nehmen, dient es doch eigentlich nur als Vehikel mit Viral-Potenzial, um den Ringrockern einen der langersehnten Line-Up-Zugänge der vergangenen Jahre zu bestätigen: den deutschen Techno-Act «Scooter».

Dazu gibt es 27 weitere Neubestätigungen, unter anderem die Brit-Rocker «Muse», die deutschen Alternative-Rocker «Beatsteaks» und den Deutsch-Rapper «Casper». Fans der härteren Gangart können sich über «Bullet for My Valentine», die «Deftones» und «Devin Townsend» freuen, die vom 3. bis 5. Juni 2022 die Verstärker in der Eifel anschalten werden.

Ob verzerrte Gitarrenklänge gegen 80.000 Stimmen eine Chance haben, die den «Scooter»-Hit «Maria (I like it loud)» mit seiner einprägsamen Textzeile «Döpp Döpp Döpp Dödödöpp döpp döpp!» anstimmen?

Weiter gehts! Dritter Headliner Muse bestätigt + Ticketswapphase endet am 14. Juni um 12:00

---https://t.co/PizIODQNNU pic.twitter.com/igUGjyUnrp — Rock am Ring (@rockamring) May 26, 2021

(dm/L'essentiel)