Fürs neue Video stellen sich Coldplay auf den Kopf

Am 22. November erscheint ihre neue Platte «Everyday Life» - ein Doppelalbum mit den beiden Seiten «Sunrise» und «Sunset». Doch schon jetzt fährt der Coldplay-Zug auf Hochtouren: Am Mittwoch wurde zunächst die Tracklist in zahlreichen Zeitungen weltweit veröffentlicht, am Donnerstag folgten die ersten beiden neuen Songs - «Orphans» und «Arabesque» - und am Freitag das erste Video (siehe oben).

Darin zeigen sich Frontmann Chris Martin und seine Mannen nicht nur beim Jammen im Studio, am Strand oder im Garten, sondern stellen ihre Musikwelt auch sprichwörtlich auf den Kopf.

So sieht das Cover zum Doppelalbum "Everyday Life" aus:

Coldplay reveal that the #EverydayLife album cover image is based on a 1919 photo of Jonny Buckland's great-grandfather's former band.Legends, Everyday ????☀️https://t.co/bp3Aycu7Pj pic.twitter.com/g5xw75Z1Es— ColdplayXtra (@coldplayxtra) 24. Oktober 2019

Während «Orphans» im bekannten Coldplay-Sound inklusive Weltmusik-Electro-Wall-of-Sound überzeugt, dürfte «Arabesque» wohl viele Fans der Briten überraschen. Französische Lyrics, jazzige Saxophon-Sounds, Bombast-Finale.

In einem Radio-Interview mit der britischen "BBC1" erzählt Martin, dass «Everyday Life» stark von den politischen Vorkommnissen in der Welt, aber auch von alltäglichen Hochs und Tiefs geprägt ist: «Das Album ist unsere Antwort auf all das Negative in der Welt. Klar, es läuft gerade nicht alles toll, aber es gibt auch so viel Positives da draußen, so viel großartiges Leben!», so der Coldplay-Sänger.

Die Fans sind von den ersten Vorboten zum Nachfolger von ihrem Erfolgsalbum «A Head Full of Dreams» begeistert:

ARABESQUE: A masterpiece. I got goosebumps!!! I cried too.ORPHANS: She's a cute girl. The bridge is godly. Love the indie take and the big wall of sound. This is exactly what Coldplay needed and it's the perfect step towards maturing their sound. pic.twitter.com/WoDPMjycnF— mx&cky ????☀️ (@coldyay) 24. Oktober 2019

Coldplay are no longer shying away from being completely and utterly themselves, from expressing everything they want to say and I am. Here. For. It.— ang (@dcoldplayeffect) 24. Oktober 2019

That is why Coldplay are the best band. Those two songs are just wow. Coming for Those awards ❤️❤️❤️❤️ lovely as always to hear Chris aswell #Coldplay— CM and DJ ❤️ (@__Dartin) 24. Oktober 2019

When you find out @coldplay dropped two new songs #Coldplay ❤ My heart is full pic.twitter.com/hKfRqeWXDj— Brittanyabc10 (@BrittanyBegley) 25. Oktober 2019

(L'essentiel)