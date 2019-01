Brian Johnson bestätigt neues AC/DC-​​Album

Angus und Stevie Young, Phil Rudd sowie Produzent Mike Fraser waren vor kurzem gemeinsam in Vancouver gesichtet worden. Die Band soll an einem Album für den 2015 verstorbenen Rhythmusgitarristen Malcolm Young arbeiten.

Jetzt ließ Sänger Brian Johnson auf einem Flughafen in Florida die Bombe platzen. Bei einer kurzen Plauderei mit der Grindcoreband Terrorizer hat er verraten, dass er mit AC/DC gerade am Material für eine neue Platte werkelt. Er wäre es leid, die Sache zu dementieren, so Johnson weiter.

Eine offizielle Bestätigung der Rock-Giganten steht allerdings noch aus.

Brian Johnson has reportedly confirmed that he will appear on AC/DC's upcoming studio album.



