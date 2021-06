Hat Olivia Rodrigo ihr Album-​​Cover geklaut?

Zwischen den Musikerinnen liegt eine ganze Generation und ein Altersunterschied von vier Jahrzehnten, dennoch haben die beiden etwas gemeinsam – zumindest, wenn es nach Courtney Love geht. Die 56-Jährige regt sich laut dem «Guardian» nämlich gerade in den sozialen Netzwerken über das Promotion-Cover des neuen Konzertfilms von Olivia Rodrigo auf. Grund: Die 18-Jährige soll die Idee von der Hole-Sängerin einfach geklaut haben.

Nach ihrem Album «Sour» veröffentlicht der Disney-Star in dieser Woche den Streifen «Sour Prom». Auf den Promo-Bildern zum Film zeigt sich Rodrigo in einem Abschlussballkleid, mit Krone, Blumenstrauß und verschmierter Wimperntusche. Ein Anblick, der Love sehr bekannt vorkommt, wie sie auf Instagram wissen lässt. «Finde den Unterschied! Zwilling», schreibt die Musikerin zu ihrem Post, in dem das Cover der 18-Jährigen zu sehen ist. Das Artwork sei von ihrem Hole-Album «Live Through This» abgeschaut, ist sich Love sicher.

Film und Album erscheinen bei gleichem Label

Sowohl die 1994 veröffentlichte Platte der Band Hole als auch Olivia Rodrigos neues Werk erscheinen bei Geffen Records. Daher lässt Courtney Love in einer weiteren Diskussion auf Facebook auch das Label ihren Ärger spüren. «Es war einfach unverschämt von Geffen, nicht bei mir oder Ellen von Unwerth zu fragen», so die Witwe von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain. So etwas sei ihr in ihrer Karriere zwar immer wieder einmal passiert, aber «hier geht es um Stilfragen.»

Etwas später ergänzte sie: «Eine Idee zu klauen und nicht um Erlaubnis zu fragen, ist einfach unverschämt. Das kann man nicht schönreden. Ich bin nicht sauer. Aber das hier ist schlechter Stil», so Love. Die Person habe zwar nicht mit ihr und ihrem Leben zu tun, aber «es war respektlos und ich habe alles Recht der Welt, für meine Arbeit einzustehen.» Laut Love sollte man daher auch nicht Rodrigo die Schuld geben. «Das hat Geffen verkackt.»

Versöhnliche Worte von Rodrigo

Auf Instagram meldet sich nach den Vorwürfen auch Olivia in der Kommentarspalte zu Courtney Loves Post zu Wort – und wollte scheinbar Frieden stiften: «Ich liebe dich und das Album ‹Live Through This› sooooooo sehr.» Doch wie kann die 18-Jährige den angeblichen Klau wiedergutmachen? Love hat da schon eine Idee. «Gern geschehen», antwortet sie sarkastisch. «Mein Lieblingsblumenhändler ist in Notting Hill, London. Du kannst mir gerne für Details schreiben. Ich freue mich über deine Nachricht.»

