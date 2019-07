Netflix löscht Suizid-​​Szene aus «13 Reasons Why»

Fast zweieinhalb Jahre nach dem Release der ersten Staffel von «13 Reasons Why» hat Netflix die kontroverse Szene, in der die Hauptfigur Hannah (Katherine Langford) Suizid begeht, entfernt.

Laut «Variety» begründet der Streaming-Anbieter den Schritt so: «Wir haben die anhaltende Debatte um die Show verfolgt und auf Anraten der American Foundation for Suicide Prevention zusammen mit Serienschöpfer Brian Yorkey entschieden, die Szene anzupassen.»

Keine explizite Darstellung mehr

In der Originalfassung der finalen Episode der ersten Season war ungeschönt zu sehen, wie sich Hannah das Leben nimmt. Neu sieht sie sich im Spiegel an, während Clay (die andere Hauptfigur, gespielt von Dylan Minnette) aus dem Off erzählt, was passiert – gezeigt wird es aber nicht.

Hannahs Eltern finden sie daraufhin leblos in der Badewanne und rufen den Notarzt. Auch hier ist nicht zu sehen und wird nicht gesagt, wie sich Hannah umgebracht hat.

Anlass ist der Start der dritten Staffel

Schon vor etwas mehr als einem Jahr, zur Veröffentlichung von Staffel zwei hin, reagierte Netflix auf die anhaltende Diskussion und schaltete vor den Episoden kurze Awareness-Clips, in denen die Hauptdarsteller erklären, wie und wo man Hilfe und Beratung bekommt, wenn einem bestimmte Passagen speziell nahegehen.

Auch das Timing der angepassten Suizid-Szene kommt nun nicht von ungefähr: In besagtem Statement kündigt Netflix auch an, dass die dritte Staffel von «13 Reasons Why» «später diesen Sommer» releast wird.

Fans sind geteilter Meinung

Auf Social Media fallen die Reaktionen auf das Löschen der kontroversen Szene unterschiedlich aus. «Suizid ist nichts Schönes. Diese Szene war nichts Schönes. In der Serie gehts um Suizid. Die Szene rauszunehmen, macht keinen Sinn – vor allem nicht nach zwei Jahren», schreibt etwa diese Twitter-Userin.

Suicide isn't pretty. The scene wasn't pretty. It's a show about suicide. Removing the scene - particularly after two years - makes no sense. #13ReasonsWhy #13rw #Netflix— Louisa Maria (@LoaBla) July 16, 2019

«Wird nun jede Erwähnung von Suizid auf Netflix gelöscht? Jede Art von selbstverletzendem Verhalten? Jede explizite Vergewaltigungsszene? Jedes Verbrechen aus Hass? Diese Dinge existieren in der Welt da draußen – wo ziehen wir die Grenze?»

If we're deleting the graphic depiction of suicide in #13reasonswhy then are we going to delete every mention of suicide on Netflix? Self harm? Every graphic rape scene? Every graphic hate crime? These things exist in our world. Where do we draw the line? #netfix— Grace Leeder (@GraceLeeder) July 16, 2019

«Ich bin damit nicht einverstanden. Auch wenn es schwierig ist, die Szene zu schauen, so hat sie mir doch klargemacht, wie erschreckend und ernst Suizid ist. Sie hat das Thema nicht verherrlicht, sondern mich davon abgeschreckt, mir jemals so etwas anzutun.»

@13ReasonsWhy #13ReasonsWhy I completely disagree with all the negative controversy regarding this scene. As hard as it is to watch, it made me realize how scary + serious suicide is. It didn't glamorize it for me, it scared me away from ever doing anything like it. pic.twitter.com/i4qoLD8CDn— Morgan Lee Hostetler (@MorganHostetler) July 16, 2019

Anders sieht es dieser Nutzer: «Das reicht nicht. Die ganze Serie sollte verschwinden. Sie thematisiert nicht ernsthafte Themen, wie es immer heißt. Sie romantisiert sie und verherrlicht Suizid, den Einsatz von Waffen und psychische Probleme.»

not good enough to remove that scene from #13reasonswhy. remove the whole damn show.it doesn't "address serious issues." it romanticizes them, and makes suicide, gun use, and mental health issues look glamorous.— Sameer Tendolkar (@sameer__t) July 16, 2019

«Ihr habt zwei Jahre gebraucht, um zu merken, dass eine komplett explizite Szene mit dem Suizid eines Teenagers keine so gute Idee war? Habt ihr damals echt gedacht, dass das okay sei?»

First of all, throw the whole show away and second, it took y'all 2 years to realize that it wasn't such a good idea to show a fully unedited scene of a graphic teen suicide????? y'all initially thought that shit was okay? #13ReasonsWhy https://t.co/DYJ3g2qYVK— Brittney (@brittlwind) July 16, 2019

«An alle, die die explizite Suizid-Szene verteidigen: Denkt daran, dass Absicht und Wirkung nicht dasselbe sind, und versetzt euch in die Lage von Überlebenden eines Suizidversuchs, die den Machern ja so am Herzen liegen sollen. Netflix hat richtig gehandelt.»

Those defending the graphic suicide scene in #13ReasonsWhy need to remember that intent does not equal impact and have some empathy for the suicide attempt survivors that they pretend to care so much about. Netflix is right to remove it.— Kathie O'Neil ️‍ (@keosii) July 16, 2019

«Netflix entfernt die Szene, in der Hannah Selbstmord begeht, aber lässt die Szene drin, in der Tyler verprügelt und vergewaltigt wird.»

@netflix is removing the scene where Hannah Commits suicide but not the scene where Tyler is beaten and raped #13ReasonsWhy pic.twitter.com/ncDVY21Gx6— La Tsomething (@Lala_Innis) July 16, 2019

(L'essentiel/shy)