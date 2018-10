6 Halloween-​​Looks für alle, die spät dran sind

Artikel per Mail weiterempfehlen

Muahaha! Halloween steht vor der Tür und damit auch Partys, die einen Dresscode vorschreiben. Doch die Kostüme sind meistens aufwendig, und kurz vor der Party noch eine gute Verkleidung hinzukriegen, ist somit nicht einfach. Und von den gängigen Katze-Vampir-Hexen-Looks ist langsam auch jeder übersättigt. Was bleibt?

Die Antwort bietet wie so häufig in verschiedensten Lebenslagen: Netflix. Vieler deiner Serienhelden sind einfach als Look nachzumachen. Und für den Kennenlern-Smalltalk bieten sie auch gleich noch eine ideale Grundlage: Denn, seien wir ehrlich, Binge-Watching und das Bewerten von Serien gehört längst zum guten Unterhaltungston. Übrigens: Wie fandest du die zweite Staffel von «Stranger Things»?

(L'essentiel)