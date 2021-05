ESC-​​Gewinner machen freiwillig einen Drogentest

Es war der Aufreger des Abends: Nicht der Sieg der italienischen Band Maneskin beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Rotterdam gab am Samstagabend zu reden, sondern eine Szene um den Leadsänger sorgte im Netz für mächtig Wirbel und viele Diskussionen.

In dem kurzen Clip ist die italienische Band Maneskin im Green Room – dem Aufenthaltsraum der ESC-Teilnehmer – zu sehen. Darin sieht man, wie sich der Sänger Damiano David über einen kleinen Tisch vor sich beugt. User in den sozialen Medien spekulierten, ob der 22-Jährige in der Live-Sendung Drogen konsumiert habe.

Freiwilliger Test nach Rückreise

Schnell dementierte die Band, irgendetwas mit Kokain oder sonstigen Suchtmitteln zu tun zu haben. David selbst sagte an einer Pressekonferenz: «Ich nehme keine Drogen.» Einer seiner Bandkollegen habe ein Glas kaputt gemacht und er habe ihm beim Aufräumen geholfen. Er beteuert: «Ich nehme kein Kokain. Bitte sagen Sie so etwas nicht.»

Nun will die Band sogar einen freiwilligen Drogentest machen, um die anhaltenden Spekulationen über den vermeintlichen Kokainkonsum zu widerlegen. Dies bestätigt der Veranstalter laut Bild.de: «Die Band hat die Anschuldigungen aufgrund von Drogenkonsums vehement widerlegt, der betroffene Sänger wird sich freiwillig einem Drogentest unterziehen, wenn er nach Hause kommt.»

Weitere Untersuchungen des TV-Materials

Der Aussage des Leadsängers, es sei ein Glas kaputt gegangen, wurde ebenfalls bereits nachgegangen. «Die EBU kann bestätigen, dass danach bei einer Untersuchung ein zerbrochenes Glas gefunden wurde», teilte ein Sprecher der Europäischen Rundfunkunion (EBU) mit. Dennoch wolle man weiter das TV-Material sichten und sich bei neuen Entwicklungen melden.

Bereits zuvor ließ der Veranstalter wissen: «Wir sind uns über die Spekulationen rund um das Verhalten des Gewinners aus Italien beim Eurovision Song Contest vom letzten Abend im Green Room bewusst und werden in der Sache ermitteln.»



(L'essentiel/Katrin Ofner)